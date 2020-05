Os signos do zodíaco que podem ser difíceis de conviver no relacionamento

Quando o assunto são os relacionamentos e a convivência do casal, alguns signos do zodíaco podem criar alguns obstáculos que impossibilitam manter a harmonia.

Confira quais são:

Áries

Podendo ser muito apaixonado e valente para enfrentar os problemas, o ariano também pode ter algumas características que dificultam a convivência. Este signo pode ser muito franco, pois não gosta de fazer rodeios, o que pode magoar o parceiro. Além disso, seu ritmo para conseguir as coisas do seu jeito costuma ser rápido, o que nem sempre é fácil de acompanhar.

Touro

Além de ser firme e seguro, o taurino possui uma chama difícil de apagar. No entanto, a convivência com este signo pode se tornar complicada quando ele ainda não aprendeu a ser mais versátil e receptivo as mudanças. Sua teimosia é outro ponto que pode acabar atraindo conflitos difíceis de ser resolvidos.

Gêmeos

A convivência com o geminiano pode ser muito difícil para aqueles que não estão acostumados com mudanças importantes e constantes, pois este signo está sempre mostrando outras nuances da personalidade e “mudando as coisas de lugar”. É importante que o parceiro deste signo também não seja muito ciumento, pois ele não passa despercebido e é muito sociável.

Câncer

Protetor e sentimental, o canceriano pode ser muito preocupado e se entrega ao outro de uma forma muito bonita. No entanto, suas mudanças de humor podem ser bem complicadas, uma vez que este signo se deixa guiar pelas emoções e sentimentos intensamente. Tudo isso causa conflitos e mágoas que nem todos conseguem relevar.

Virgem

Dedicado e pronto para ajudar, o virginiano também guarda um lado difícil de conviver. O seu perfeccionismo e disposição para manter tudo em ordem é inquestionável e ele pode exigir isso também do parceiro. As cobranças e fama de ser uma pessoa impossível de agradar podem incomodar muitos parceiros.

Sagitário

Espirituoso e apaixonado, o ariano mantém a chama do relacionamento acesa, mas também pode dificultar bastante à convivência devido ao seu desapego. Buscar o próprio espaço e manter a liberdade é importante, mas as vezes ele se esquece que tem alguém ao lado que deseja fazer as coisas junto, podendo também não levar em consideração o que o outro precisa.