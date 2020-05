Os signos do zodíaco que mais odeiam as despedidas

Alguns signos do zodíaco não costumam lidar bem com as partidas e despedidas, podendo demorar aceitar este movimento da vida.

Confira quais são:

Touro

O taurino sabe quando é preciso dizer adeus, mas não gosta das partidas. Ele precisará de tempo e até ajuda para superar vazios deixados por outras pessoas, pois pode se apegar profundamente. Apenas p tempo irá fazê-lo aceitar melhor a despedida.

Câncer

O canceriano constrói raízes em seu coração e se conecta intimamente, sentindo a despedida como uma ruptura intensa e emocional. Por isso, este signo pode preferir não tomar o adeus a sério e manter a esperança de que a pessoa permanecerá presente de alguma forma.

Escorpião

O escorpiano pode ter muita dificuldade de se despedir de alguém que criou vínculos, mesmo que não demonstre e acabe reprimindo seus sentimentos tristes pela partida. Ele guarda suas lembranças de forma um pouco obsessiva e só aceita que tudo na vida chega e vai embora quando amadurece.

Peixes

O pisciano nem sempre é capaz de dizer adeus com o coração. Ele pode partir ou aceitar partidas, mas mantém suas recordações vivas e pode precisar de tempo ou ajuda para lidar com a dor de se “desprender” de alguém.