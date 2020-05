Os signos do zodíaco que acabam caindo em tentação

Assim como existem os signos que pensam muito nas consequências e não gostam de perder o controle, outros caem mais facilmente em tentação.

Confira quais são:

Áries

O lado passional e impulsivo do ariano acaba influenciando-o a não resistir uma tentação por muito tempo. Mesmo que possa evitar ou fugir, ele acaba se sentindo cada vez mais atraído e quase impossibilitado de dar um passo para trás.

Touro:

O taurino não gosta de conviver com a culpa de não ter feito algo que poderia trazer muito prazer. Ligado a sensação de possuir e suprir suas necessidades, este signo permite que seus caprichos sejam realizados, mesmo que isso leve a problemas.

Libra

O libriano quer viver com amor e prazer, não conseguindo fechar as portas para algo que o faça o feliz mesmo que por pouco tempo. Além disso, este signo é confuso e pode se deixar levar sem levar as consequências em conta.

Escorpião

O escorpiano vê as tentações como experiências e oportunidades, por isso dificilmente se arrepende de fazer algo que realmente desejava. Passional e que se motiva por novas descobertas, este signo pode se deixar levar pelas vontades e necessidade de decifrar mistérios.

Sagitário

O sagitariano pode ser muito aventureiro e impulsivo, o que o leva a cair em tentações sempre que enxerga novos caminhos ou experiências nelas. Ele também é apaixonado e pode deixar que sentimentos ou emoções o guiem mais que a razão.