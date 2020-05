'Mega Pack PlayStation 4 Pro' terá edição limitada de The Last of Us Part II

A Sony anunciou, nesta terça-feira (19), o ‘Mega Pack PlayStation 4 Pro' da edição limitada de The Last of Us Part II, que será lançado simultaneamente com o jogo no dia 19 de junho de 2020.

Como revelado, este pacote especial contém um console PS4 Pro com acabamento fosco totalmente gravado com o design da tatuagem de Ellie, um DualShock 4 Edição Limitada, uma cópia física da Special Edition do jogo, além de um código para resgatar conteúdo digital, avatares e outras novidades.

“O pacote de edição limitada estará disponível em varejistas selecionados em todo o Brasil pelo preço sugerido de R$3.499,00”, detalhou.

Também estará disponível separadamente o ‘DualShock 4 Edição Limitada’ pelo preço sugerido de R$309. Além disso, também foi lançando um fone de ouvido sem fio Gold Limited Edition, com preço sugerido de R$599.

Como divulgado, a pré-venda do disco físico de The Last Of Us Part II segue no Brasil. A versão padrão, até o dia 18 de junho, está sendo vendida com até 20% de desconto em compras à vista, saindo por R$199. A Edição Especial já está esgotada.

Com informações da Sony

