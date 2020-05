Como preparar uma máscara hidratante de arroz para o rosto

Chegou a hora de cuidar da pele, especialmente a do rosto. Que tal, então, aplicar esta máscara hidratante de arroz? A receita é muito simples e pode ser feita em casa.

Ingredientes

1 xícara de água

1 colher (sopa) de mel

3 colheres (sopa) de arroz

Modo de preparo e uso

Ferva o arroz por três minutos. Misture o mel e o arroz até obter uma pasta homogênea.

Aplique a máscara no rosto e no pescoço e deixe agir por 15 minutos. Remova com bastante água.

Fonte: Nueva Mujer