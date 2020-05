Os signos do zodíaco que podem deixar o relacionamento morrer

Alguns signos do zodíaco podem acabar deixando seus relacionamentos de lado e negligenciando-os até que eles terminem.

Confira quais são:

Áries

Quando ainda não atingiu a maturidade, o ariano é muito passional e pode acabar se desinteressando quando a chama do relacionamento não se mantém acesa como no início. Isso o leva a agir de forma egoísta e não tentar resolver as coisas com empatia e de forma construtiva. Conflitos podem ser impulsionados por esse comportamento.

Gêmeos

O geminiano tende a focar muito no agora e coloca diversos assuntos na frente da sua vida amorosa, especialmente quando é jovem. Tudo isso, pode deixar assuntos mal resolvidos e não demonstrar ao parceiro a vontade de construir um futuro juntos, cortando aos poucos os laços íntimos e sentimentais do casal.

Sagitário

O sagitariano acredita que as coisas sairão bem, mas podem acabar não tomando atitudes e deixando tudo na mão destino. Isso faz com que assuntos fiquem mal resolvidos e o parceiro se sinta negligenciado na vida do outro, podendo abrir espaço para o distanciamento entre o casal. Este signo não é bom em se desculpar e pode agir impulsivamente quando se sente pressionado a assumir responsabilidades.

Aquário

O aquariano podem se envolver em muitos projetos ao mesmo tempo e tentar usá-los para fugir dos problemas do relacionamento. Desta forma, eles tomam poucas atitudes para melhorar as coisas e esperam que a iniciativa sempre parta do outro, o que pode desgastar muito a relação. Por ser muito independente, ele pode ter cuidado em cuidar dos outros e considerá-los mais profundamente.