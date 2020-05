Horóscopo semanal: Previsões para cada signo do zodíaco de 18 a 22 de maio

Mais uma semana está começando e esta é a previsão para a vida amorosa de cada signo do zodíaco:

Áries

Você continuará com contatos para avançar profissionalmente. Cuidado com as fofocas com as e proteja-se para não cair em energias negativas.

Você pode se apaixonar por alguém do signo de Aquário, Leão ou Sagitário, que será muito compatível.

Você faz pagamentos. Seus números da sorte são 06 e 77 e sua cor é o branco. Você sente falta de um amor do passado. Continue cuidando da sua saúde e principalmente da alimentação.

É hora de você pensar mais no relacionamento e crescer. Tenha cuidado com pessoas que querem abusar de você financeiramente e evite emprestar dinheiro.

Touro

Você ficará aborrecido com problemas pessoais, mas deve evitar ser negativo. Se afaste de amizades e amores que fazem mal. Você pode receber dinheiro extra. Seu melhor dia será 20 de maio, quando a sorte sorrirá de todas as formas e ainda mais no trabalho.

Você pode receber uma oferta de trabalho ou saberá de uma mudança que será positiva, mas lembre-se de ser discreto com seus planos.

Não discuta com seu parceiro e tente se dar espaço para ficar em paz. Seus números são 12 e 33. Sua compatibilidade no amor será maior com o signo de Capricórnio, Câncer ou Virgem.

Notícias sobre negócios podem trazer prosperidade. É preciso ter cuidado com roubos e perdas.

Gêmeos

Você enfrentará pressões de trabalho, por isso tenha paciência e seja cauteloso com suas ações; evite ser impulsivo e não procure problemas onde não existe.

Cuidado com problemas no estômago e cuide melhor da sua alimentação. Não deixe um amor ir embora por orgulho e não tenha medo de procurá-lo. É hora de deixar de lado as indecisões. Uma mudança pode ser analisada.

Você pode receber um presente inesperado. Questões legais são resolvidas a seu favor. Sua sorte chega com os números 15 e 44. O amarelo ajuda a atrair sorte financeira.

Câncer

Você terá uma revisão em assuntos do trabalho; evite confiar demais em seus colegas de trabalho, porque mais cedo ou mais tarde eles podem traí-lo.

Cuide de problemas nervosos e evite se automedicar. Você se lembrará de um amor do passado, mas tente ficar em paz.

Pense positivo e de coração aberto no amor para atrair a pessoa certa. Seus números da sorte são 42 e 65. Não pare de estudar, seu signo deve sempre estar aprendendo para ter sucesso.

O caos no trabalho pode preocupá-lo, então tente não cair em provocações e brigas; sua liderança será fortalecida com isso.

Leão

Nesta semana, você terá muitas preocupações pessoais, mas tente não cair em estresse extremo. Lembre-se de que a melhor maneira de liberar energias negativas é se exercitar e fazer coisas prazerosas. Haverá mudanças no seu trabalho.

Seu melhor dia será 20 de maio, especialmente para o fechamento de contratos. Seus números da sorte são 26 e 73. No amor, você e o seu parceiro disfrutam de compatibilidade e paixão.

Os solteiros conhecerão alguém do signo de Áries, Gêmeos ou Sagitário que será muito interessante e pode querer dar um passo importante.

Uma transformação pessoal chegará e deixará para trás tudo que é negativo. Este é um momento de catarse e você precisa acreditar no próprio poder.

Virgem

Energias positivas e de sorte estão ao seu redor. A assinatura de novos contratos ou a chegada de dinheiro podem deixá-lo animado. Evite falar dos seus planos para não atrair inveja.

Você saberá de uma gravidez em família que lhe dará muita alegria. Cuidado com o ciúme e tente não controlar tanto o seu parceiro. Os solteiros conhecerão pessoas altamente compatíveis. Seus números da sorte são 08 e 19.

Um novo emprego ou mudança na hierarquia do trabalho pode ser muito importante. Saiba receber opiniões e sugestões sobre sua vida pessoal para poder agir da melhor maneira, evitando afastar os outros.

Libra

Você receberá boas notícias sobre seu trabalho e reconhecimento. Momento de reuniões com para mudanças na empresa.

Você vai pensar muito em alguém que não está mais ao seu lado, mas tente ocupar sua mente no com coisas felizes para que a tristeza vá embora.

Tente pensar em tudo o que deseja dizer; é melhor que você seja mais reservado com suas opiniões. Você pode ganhar dinheiro extra.

A sorte chegará em 21 de maio com os números 06 e 12. Não hesite em seguir sua intuição e se abrir para novos caminhos. O medo de se abrir para mudanças radicais pode atrapalhar para alcançar novos objetivos.

Escorpião

Você terá muito trabalho; lembre-se de que não deve se estressar, porque pode resolver tudo com calma e foco.

Relacionamentos podem ser finalizados e um tempo sozinho o ajudará a crescer emocionalmente. Você pode ter alguns problemas com colegas, mas serão apenas coisas mal compreendidas que podem ser resolvidas.

Em 18 de maio a sorte chegará com os números 01 e 28. Uma surpresa o fará se sentir melhor e progredir em tudo que você empreende.

Seja consciente e tente medir as consequências das suas ações, sendo cauteloso especialmente no trabalho.

Sagitário

Você começa uma boa semana no trabalho e negócios. Crie novas direções e métodos de trabalhar para ter ainda mais sucesso.

Evite pagar orgulho com orgulho e aposte no diálogo. Peça desculpa a essa pessoa especial e continue se relacionando, mesmo que seja como amigo.

Você terá sorte em 21 de maio com os números 03 e 29; tente usar a cor laranja, que atrairá boas energias. Sua vida financeira pode melhorar.

É hora de resolver todos os problemas do passado, evitando se sentir superior aos outros. Saiba receber críticas e tente ficar mais relaxado.

Capricórnio

Você estará indeciso. No trabalho, tente ficar onde você pode se reinventar e seguir em frente sem problemas. Você terá sorte em 19 de maio com os números 03 e 28. Sua cor da abundância é azul.

No amor, você continua procurando o parceiro ideal, mas deve deixar a energia do amor fluir. Alguém especial do signo de Áries, Libra ou Escorpião, pode surgir e será muito compatível.

Resolva os problemas, não os faça maiores. Coisas muito boas podem chegar na sua vida; não desperdice e não se sabote.

Evite o desperdício, tente ser mais consciente com o dinheiro e economizar para o seu futuro.

Aquário

Você se atualiza no trabalho. Seu signo é dominado pela excelência e sempre quer ser o melhor, mas não deve se pressionar tanto.

Uma surpresa econômica pode chegar. Seu dia de sorte é 23 de maio e seus números são 00 e 31. Sua cor é o vermelho.

Os apaixonados continuam com os parceiros e a cada dia eles terão mais compatibilidade, podendo dar passos importantes juntos. Os solteiros continuarão conhecendo várias pessoas por um tempo, mas sem nada sério.

Cuidado com problemas na região lombar e na cintura; procure se exercitar com responsabilidade e evitar quedas.

Você terá dias de felicidade e mudanças positivas. Apenas seja mais responsável com seus gastos e não entre em discussões; encontre a solução para tudo com calma.

Peixes

Você se reinventa e traz o melhor de si para superar qualquer problema. Bom momento para iniciar novos estudos e aprendizagens.

É hora de dar mais atenção para a saúde em geral. Você consegue quitar dívidas em breve. Sua sorte chega em 21 de maio com os números 03 e 28.

Os apaixonados continuam com seu parceiro atual e podem decidir dar um passo no relacionamento. Os solteiros podem conhecer um amor do signo de Câncer ou Libra que será muito compatível.

Uma surpresa econômica e uma mudança positiva em seu trabalho podem alegrá-lo; tente não contar seus planos para os outros e evitar energias de inveja.