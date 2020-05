Estes são os passos indispensáveis para preparar o rosto antes da maquiagem

Preparar o rosto antes da maquiagem é um ritual sagrado para quem deseja fazer uma boa make, mas quem ainda está no nível básico (pó e corretivo) muitas vezes acaba deixando de lado a preparação.

No entanto, ela é muito importante, pois hidrata a pele, fazendo com que ela não seja prejudicada pela make, e ainda proporciona um acabamento muito mais bonito. Com a ajuda da Loreal Paris, preparamos um mini guia simples para você aprender a preparar sua pele.

Limpeza

O primeiro passo é limpar o rosto. Você precisa eliminar todas as impurezas e pode fazer isso com água ou com algum produto, como um limpador facial.

.

Esfoliação

“Esfoliar com uma esfoliação facial é uma ótima maneira de preparar a pele para maquiagem”, explica a Loreal Paris EUA. A marca ainda explica como usar o esfoliante.

.

“Aplique uma pequena quantidade de esfoliação no rosto sobre a pele limpa e seca, depois massageie o rosto com os dedos molhados e enxágue abundantemente. Você pode usar nosso esfoliante facial três vezes por semana”.

Hidratação

“Quando terminar de lavar o rosto e esfoliar, passe para o hidratante para criar uma base suave para a aplicação de maquiagem. Escolha um hidratante formulado para o seu tipo de pele”.

.

LEIA TAMBÉM: