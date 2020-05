Efeitos da pandemia: crianças podem ficar com excesso de dependência dos pais

Cientistas e pesquisadores continuam seus estudos sobre os efeitos da pandemia do novo coronavírus. Entre esses estudos, uma pesquisa realizada na China com 320 crianças e adolescentes aponta que a dependência excessiva dos pais e a desatenção são as principais consequências da mudança brusca de rotina e da sensação de incerteza, insegurança, ansiedade e estresse que está presente em muitos dos lares do mundo todo. Outros efeitos da pandemia nas crianças e nos adolescentes analisados nessa pesquisa são preocupação, problemas de sono, falta de apetite, pesadelos, desconforto e agitação.

O Núcleo Ciência Pela Infância, que tem pesquisadores da área médica, da psicologia, da economia, da pedagogia e da administração pública que vieram de instituições como a Universidade de São Paulo (USP), a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, divulgou artigo que comenta os resultados da pesquisa realizada com as crianças e com os adolescentes na China.

Segundo reportagem do Nexo, no artigo do Núcleo é destacado que, além dos efeitos da pandemia já mencionados, que são sentidos de maneira individual por crianças e adolescentes, situações de convívio familiar também podem desencadear estresse. Com as medidas de isolamento social para evitar a propagação do novo coronavírus, essas situações de convívio familiar estão mais intensas.

Entre essas situações familiares está a violência doméstica. No estado de São Paulo, entre março e abril os casos aumentaram em 20% em comparação com o mesmo período do ano de 2019. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. A violência doméstica tem inúmeras possíveis consequências, entre elas, o comprometimento do feto em mulheres grávidas. Em crianças, situações de violência doméstica podem desencadear o estresse tóxico, que ocorre quando os pequenos enfrentam adversidades constantes sem apoio por períodos prolongados, o que interrompe o desenvolvimento saudável do cérebro.

