Limpar o vidro do box do banheiro pode ser algo demorado. No entanto, há um truque muito simples que pode evitar o surgimento de manchas.

Você só precisará aplicar uma camada fina de cera de carro por todo o vidro. Deixe secar por alguns minutos. A cera conta com um papel que isola o vidro e evita o surgimento de manchas.

OUTRA DICA: