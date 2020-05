Battle Royale: Confira tabela atualizada com os pontos da última rodada da C.O.P.A. Free Fire

Reunindo as principais equipes do cenário nacional, a C.O.P.A Free Fire estreou no último final de semana.

De sábado para domingo, todos os times se apresentaram ao longo de oito partidas e as primeiras histórias envolvendo o campeonato já começaram a se construir.

Conforme divulgado pela Garena, confira tabela a atualizada com os pontos da nova competição battle royale:

Reprodução

LEIA TAMBÉM: