5 dicas de decoração de um renomado designer de interiores

Grant K. Gibson atua com projeção de casas há mais de 17 anos e é autor do livro “The Curated Home” que ajuda os leitores a criarem espaços atemporais e de acordo com o próprio estilo. Em entrevista à Times, o especialista compartilhou 5 dicas de decoração que são perfeitas para quem está começando.

1. Determine seu estilo

Para decorar a casa, você precisa conhecer seu estilo. Como deseja o ambiente? Quais são suas inspirações? As respostas serão essenciais para entender o seu estilo de decoração.

.

2. Descubra o que você não gosta

Se achar muito difícil determinar seu estilo, defina o que não gosta. Listando tudo o que você não acha admissível, ficará mais fácil chegar a um estilo pessoal.

3. Construa em torno do seu espaço

“O planejamento do espaço, que afeta a escala, é essencial. As pessoas costumam usar móveis grandes ou pequenos demais para um espaço. Eu gosto de culpar uma certa empresa de varejo pelos móveis de grande escala que saturam interiores hoje. Construa em torno dos móveis para os quais você realmente tem espaço. Pense no equilíbrio de um espaço”, explica o autor.

.

4. Prove sua pintura

“A seleção de tinta é uma das decisões mais importantes e econômicas que você pode tomar. As escolhas adequadas de pintura conectam harmoniosamente os espaços. Considere a casa como um todo”, alerta o especialista.

5. Misture preços altos e baixos

Grant K. Gibson recomenda misturar preços baixos e altos em sua decoração. “Pedigree não significa necessariamente melhor (seja arte, móveis ou cães). Considere um artista ou designer “desconhecido” e compre com base na forma, conforto e como a arte ou o mobiliário funciona para você e suas necessidades. Os objetos mais humildes podem ter mais alma e ser a coisa mais bonita de uma sala”.