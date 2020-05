Cabeleireiro Robson Jassa dá dicas para cuidar do look durante a quarentena

O cabeleireiro Robson Jassa participou do Melhor da Tarde desta sexta-feira, 13, para dar dicas de como cuidar da beleza durante a quarentena. De acordo com o profissional, é mais fácil retocar a coloração de cabelos de tons escuros, assim como a apresentadora Cátia Fonseca.

"Se tiver a tinta certa, eu apoio retocar em casa no teu caso, como seu cabelo é escuro. Se a pessoa é loira ou ruiva, eu não aconselho. Não vai funcionar. Depois vai toda essa galera querer consertar o cabelo e demora", disse Jassa.

Já quem quiser cortar o cabelo tem que tomar bastante cuidado. "Com a ponta da tesoura para cima, você vai cortando, devagarinho. Se você tiver um pente, você põe um limite. Sempre com o cabelo seco. Se você tiver alguém que te ajude, é melhor", aconselhou o cabeleireiro.

"Esse momento não é de mudar o visual, só de fazer manutenção. O trabalho que dará para consertar uma coloração ou um corte errado, não será fácil. Só com o tempo mesmo", completou.

De acordo com o profissional, os donos de salão de beleza estão se organizando para uma possível abertura dos comércios. "Acredito que estar no salão é mais seguro, do que muitos profissionais que estão se arriscando indo na casa das pessoas", opinou.