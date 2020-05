A revelação que pode ser feita para cada signo do zodíaco esta semana

Esta semana, todos os signos do zodíaco podem ter revelações importantes. Confira:

Áries

Sua forma de amar e se relacionar pode entra foco, fazendo você enxergar a verdade por trás de algumas atitudes. Evite mentiras e se prepare: a verdade sobre suas ações pode vir a tona.

Touro

Tenha cuidado com as altas expectativas para não se decepcionar, especialmente em assuntos de coração. Também evite pensar negativamente para não atrair problemas; sua mente pode fazer as coisas se tornarem realidade.

Gêmeos

Hora de se olhar com mais realismo e deixar de colocar barreiras no amor. Este é o momento que você abre os olhos para enxergas as próprias qualidades e potencial; não deixe que ninguém o impeça de ver isso.

Câncer

Suas crenças sobre o amor serão questionadas. Se abra para novas descobertas e não pense que tudo o que funciona para os outros, também será ideal para você.

Leão

Tenha cuidado com os conselhos dos outros, especialmente em relação a vida amorosa. É hora de abrir os olhos sobre quem quer o seu bem realmente.

Virgem

Você se sente frustrado quando acha que já não é mais compreendido. Ao invés de lamentar, descubra como você resolve primeiro os problemas e depois consegue viver a versão mais interessante de si.

Libra

Não é o momento de desistir. Esta semana você começa a abordar as coisas sobre outro olhar e deixa seu coração guiar algumas atitudes; bons frutos serão colhidos.

Escorpião

Chegou o momento de reavaliar suas fraquezas e não ter medo de falar sobre elas com quem ama. Se alguém não entende seus medos, não pode apoiá-lo completamente.

Sagitário

Muitas vezes abrimos os olhos para enxergar uma verdade apenas quando estamos prontos. Fique atento com as realidades que você pode não estar querendo ver e seja empático.

Capricórnio

Se conecte com os seus sentimentos e saiba diferenciar o amor, não confundindo-o com carência, insegurança, admiração e atração. Você pode sentir algo por alguém que é menos intenso do que parece.

Aquário

O questionamento no amor se faz presente e você se pergunta sobre relacionamentos. Lembre-se de olhar para dentro de si e estar atento a novos pretendentes; uma resposta importante pode surgir.

Peixes

Não seja duro consigo mesmo, especialmente quando se sente confuso. Neste momento, reflita com calma e não aceite conselhos de qualquer um. Lembre-se que manter as expectativas no lugar e apenas abrir o coração pode ajudar a encontrar respostas importantes.