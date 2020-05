Os signos do zodíaco que podem ser guiados por poderes psíquicos

Alguns signos do zodíaco podem ser guiados por uma força maior e viver com a capacidade psíquica associada a percepção e intuição, podendo até prever algumas coisas.

Descubra os signos que mais estão propensos a isso:

Câncer

O canceriano possui muita conexão com as próprias emoções e pode ser muito intuitivo ao identificar como as outras pessoas realmente se sentem, mesmo que elas não demonstrem. Isso também pode ajudá-lo a ver as reais intenções e sentir quando alguém não é sincero, o que desencadeia seu instinto de defesa.

Escorpião

Extremamente conectado com os seus pensamentos e o que está além do que os olhos podem ver, o escorpiano é intuitivo e pode chegar a ler a mente de outras pessoas. Nem sempre sabe exatamente o que os outros estão pensando, mas sente aquilo que está sendo escondido. Muitos “farejam” a verdade e chegam até ela mesmo que doa.

Sagitário

Quando se mantém em uma frequência positiva, o sagitariano pode intuir os passos que precisa dar para alcançar coisas boas, criando a fama de sortudo. Este signo pode chegar até o fundo do poço, mas parece sempre receber um sinal divino para voltar a se levantar e tomar decisões que o ajude a se recuperar.

Peixes

Alguns piscianos demoram para perceber ou descobrir seu forte senso de intuição, mas após identificá-lo o utilizam para tomar as decisões corretas. Esta conexão pode ajudá-lo individualmente, mas também aumenta o vínculo com algumas pessoas e nem sempre será fácil saber tanto sobre o outro. Muitos usam essa maior percepção criativamente ou para ajudar os outros em momentos difíceis.