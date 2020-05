Os signos do zodíaco que podem perder para o seu egoísmo

Alguns signos do zodíaco podem ter comportamentos muitos egoístas e que os fazem sair perdendo em situações ou até causando o afastamento de pessoas importantes.

Confira quais são:

Áries

O ariano vai em busca do que quer, mas pode acabar esquecendo de considerar os desejos das pessoas que compartilham o caminho com ele. Por isso, ele pode acabar agindo com egoísmo , pensando somente em si e em chegar “primeiro”.

Touro

O desejo de segurança pode transformar o taurino em uma pessoa gananciosa e egoísta, que não se sensibiliza com os outros e age de forma possessiva, tentando “possuir” o que existe de melhor. Infelizmente, pode se deixar cegar e disputar com pessoas que o apreciavam.

Leão

O leonino sabe o que merece, mas algumas vezes pode tentar receber de mais e não levar as pessoas ao seu redor em consideração. Ele pode rivalizar com aqueles que têm o mesmo objetivo ao invés de se aliar e acaba ficando com fama de injusto.

Virgem

Atento e meticuloso, o virginiano está sempre tentando se aperfeiçoar e ser melhor. No entanto, ele pode ter dificuldade em aceitar o bom potencial de outras pessoas e acabar sendo tirano em suas decisões, fazendo tudo sobre as suas regras, o que afasta até mesmo quem o ama.