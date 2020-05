Aromaterapia para lidar com desafios emocionais

Muitos dos desafios do isolamento podem desencadear desequilíbrios emocionais. Pesquisa do Laboratório de Neuropsicologia Cognitiva e Esportiva da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), divulgada na semana passada, mostra que os casos de ansiedade e estresse aumentaram em 80%, e os de depressão dobraram, no período. Reduzir tais desconfortos usando óleos essenciais pode ser uma opção natural e simples de adicionar à rotina. Veja a seguir como usar a aromaterapia.

Aliada da saúde

Quando inalamos um óleo essencial, o aroma segue até o cérebro, no nosso sistema límbico, que é o responsável pelos comportamentos e emoções. Como grande parte dos desconfortos que sentimos frente aos desafios têm raízes emocionais, a aromaterapia tem o poder de amenizá-los, harmonizando o que está em desequilíbrio.

Para usar os óleos essenciais indicados abaixo, pingue uma gota (ou use combinações – veja a seguir) no difusor pessoal e use diariamente, de 2 a 3 horas. Se não tiver um difusor pessoal, pode pingar uma gota do óleo em um lenço de pano ou papel e manter próximo de você, também por 2 a 3 horas.

Ansiedade

No caso de ansiedade, queixa muito comum nos dias atuais, ela pode ser harmonizada com alguns óleos:

Ylang ylang: calmante, promove o relaxamento e equilibra as emoções. Bom para controlar sentimentos negativos de medo, frustrações e raiva, ajudando a pessoa a se concentrar e a se abrir mais para entender suas emoções.

Cedro: aquecedor e protetor, ajuda na transformação das emoções negativas, promovendo o equilíbrio e o relaxamento. Bom para aumentar o foco mental e a autoconfiança.

Lavanda: calmante e relaxante. Ajuda em todos os estados de ansiedade, equilibra o corpo e a mente e desinflama as emoções.

Néroli: um dos melhores óleos ansiolíticos da aromaterapia, alivia estados de medo e depressão e pode ajudar a liberar emoções reprimidas.

Estresse

Se os desafios diários têm aumentado seu estresse, os óleos cítricos são indicados, como a laranja doce e a bergamota. A laranja doce ajuda a organizar seus pensamentos, diminuir a ansiedade e dar o comando “faça uma coisa de cada vez”. mLeve com você um lenço com uma gota de um cítrico de sua preferência e use no dia a dia ou pingue duas gotas no seu colar aromático.

É importante ter atenção: alguns óleos essenciais cítricos são fotossensíveis e podem manchar a pele. Evite a exposição direta ao sol.

Insônia

Para ajudar a trazer alívio para a insônia, a lavanda é óleo essencial fácil de encontrar. Ajuda a relaxar e acalmar a mente. Pingue uma gota do óleo no seu travesseiro ou num lenço e deixe próximo a você. Outra dica é fazer um escalda-pés com água morna e duas gotas de lavanda antes de dormir.

Lembre-se que alguns óleos essenciais têm contra indicações. O recomendado é consultar um aromaterapeuta, que pode auxiliar na escolha dos melhores óleos e indicar a forma de uso mais adequada ao seu momento de vida.