5 apps gratuitos para fazer exercícios — mesmo longe da academia

Apesar do decreto presidencial desta segunda-feira (11), que permitiu a reabertura de academias em alguns estados, continua sendo recomendável manter o isolamento social para evitar riscos para você e sua família.

Mesmo que o ambiente agitado e energético da academia certamente te ajude a manter o foco nos exercícios, é possível reservar um tempinho e um espaço em sua casa para fazer o mesmo.

Se você não recorda suas séries de cabeça, não possui equipamentos ou é novato na malhação, existe um app para te ajudar. Confira a seguir uma seleção de cinco aplicativos gratuitos que provam que dá para se manter em forma enquanto se mantém a salvo do coronavírus:

Nike Training Club

Com mais de 100 treinos construídos por especialistas, o aplicativo oficial da Nike traz rotinas para usuários iniciantes, intermediários e avançados. É possível escolher entre séries de exercícios focados no emagrecimento, no ganho de músculos e definição, ou mesmo para relaxamento muscular.

O app está disponível gratuitamente para iOS e Android.

30 Dias

Pensado para quem deseja um planejamento mais detalhado para sua rotina de exercícios, este app cria um desafio com trinta dias de treinos só para você. Ao longo de um mês, você será convidado a fazer uma série por dia. Só não vale desistir no meio!

O app está disponível gratuitamente para iOS e Android

Seven

Não quer se comprometer a trinta dias de treino, mas deseja um treino rápido para quando se sentir no pique? O "Seven" fornece, justamente, sete minutinhos de exercícios de alta intensidade, com pouco tempo de descanso entre cada série, para aproveitar qualquer tempo livre ou surto de energia.

O app está disponível gratuitamente para iOS e Android.

Down Dog

Focado em séries de ioga, o Down Dog está gratuito para estudantes e professores de escolas ou universidades por todo o mundo até 1 de julho. O app cria séries específicas para treinar diferentes partes do corpo, e você pode escolher a música, a voz, o ritmo e a duração de cada exercício.

Para acessar, é só entrar com o e-mail de sua universidade ou colégio neste site, cadastrar-se, e em seguida baixar o aplicativo na loja de apps para iOS ou Android.

Runtastic

Para os corredores de plantão, ou para quem quer tirar a poeira daquela esquecida bicicleta ergométrica, este app é a chave. Patrocinado pela Adidas, o Runtastic cria treinos intervalados especiais para incentivar o usuário e melhorar sua performance a cada dia.

O app também está disponível para iOS ou Android.