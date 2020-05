Os signos que escondem sua desconfiança, mas estão sempre de olho

Eles podem até não demonstrar, mas alguns signos do zodíaco tendem a ficar atentos e são desconfiados com as outras pessoas.

Confira quais são:

Áries

O ariano sempre tenta ser o primeiro em tudo, inclusive em descobrir as coisas. Ele pode não demonstrar inseguranças e desconfianças, negando que é alguém receoso, mas fica sempre atento tentando não ser passado para trás e revelar o que está oculto.

Libra

Muitas vezes, o libriano esconde que sua perspicácia para descobrir as coisas vem da sua sensibilidade para analisar e desconfiar do comportamento das pessoas. Ele se mantém sempre atento, mas pode decidir não ir atrás da verdade por medo de se machucar.

Virgem

O virginiano prefere parecer seguro das suas decisões, mas todas elas são tomadas com muita análise e precaução, pois são desconfiados por natureza. Ele pode até ser enganado, mas é minucioso e certamente perceberá que algo está errado muito antes que outras pessoas.

Aquário

O aquariano gosta de parecer transparente e se conectar de forma sincera. No entanto, ele convive com a desconfiança, especialmente quando sente que está no centro das atenções. Ele pode não ser bom em decifrar emoções, mas estará atento aos olhares e atitudes para identificar qualquer deslize.