Assim é possível impedir que números indesejados no WhatsApp suas visualizem publicações de status

Sua atualização de status no WhatsApp só será visível para os contatos salvos na agenda do seu celular e que também tenham seu número de telefone salvo.

Também é possível escolher compartilhar suas atualizações de status com todos os seus contatos ou só com contatos selecionados.

Como revelado pelo blog da plataforma, por padrão, suas atualizações de status são compartilhadas com todos os seus contatos. Confira como:

Android: toque em Mais opções > Privacidade do status.

iPhone: toque em Privacidade.

Alterações feitas em suas configurações de privacidade não afetarão as atualizações de status que você já tiver compartilhado. Selecione uma das opções a seguir:

Meus Contatos: todos os seus contatos verão suas atualizações de status.

Meus contatos, exceto…: todos os seus contatos, exceto as pessoas selecionadas, verão suas atualizações de status.

Compartilhar somente com…: somente os contatos selecionados verão suas atualizações de status.

Se você desativou as confirmações de leitura, não conseguirá ver quem visualizou suas atualizações de status. Se um contato desativar as confirmações de leitura, também não poderá ver se ele visualizou suas atualizações de status.

Com informações do blog do WhatsApp

