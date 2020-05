Os signos que são os amigos mais carinhosos do zodíaco

Quase todo mundo gosta de receber um carinho, mas existem alguns signos que são mestres nesse quesito e dão muita importância para as demonstrações de afeto.

Confira os signos mais carinhosos do zodíaco:

Câncer

O canceriano constrói uma ligação especial com aqueles que o rodeiam. Toda vez que ele sentir algo por alguém, ele não vai deixar de expressá-lo. Demonstrar seu afeto publicamente não é nenhum problema para ele.

Touro

Gosta de dar e receber muito afeto. Por isso, as pessoas regidas por esse signo sempre se esforçam para que os outros saibam que são amados. O taurino demonstrará seu carinho tanto em gestos, como também na forma que te apoia e aceita.

Leão

O leonino adora ser admirado e adorado, mas também retribui esse tipo de carinho como ninguém. São pessoas amorosas, que se importam com o outro e não hesitarão em te elogiar e abraçar em público.

Libra

O libriano é carinhoso com os detalhes e adora agradar quem ama. Para ele é importante que as pessoas se lembrem dele e até as coisas mais simples tenham significado.

Peixes

O pisciano gosta de se aproximar das pessoas e construir uma intimidade especial com elas. Por isso, ele não duvida em expressar seu afeto e fazer com que o outro se sinta querido.