4 livros sobre pandemia (para você ter certeza que vai passar)

Cólera, gripe espanhola, coronavírus… Parece letra da música "O pulso", do grupo Titãs, mas são histórias contadas em livros sobre pandemias, imaginárias ou reais, que demonstram que a humanidade (e nossa sociedade) vai sobreviver ao covid-19. Para entender, se inspirar ou apenas se distrair indicamos quatro livros sobre pandemias. Confira:

1. A Grande Gripe







Obra de referência sobre a gripe espanhola, premiada pela Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos e best-seller internacional, em A grande gripe, o autor John M. Barry conta a história do surto que começou em uma base militar no Kansas, Estados Unidos, chegou à Europa durante a Primeira Guerra Mundial levado pelas tropas americanas e de lá se espalhou para o restante do planeta. Compre a partir de R$ 35,91 (e-book).

2. A Pandemia no Prédio 295







Um prédio, quatro andares, doze apartamentos, vinte e três moradores, três cachorros, uma zeladora e uma pandemia. Dentre a médica e um filho tarado, a viúva fogosa, proprietária de um Sex Shop, a família de comercial de margarina, a travesti, a professora com o marido bêbado, uma vizinha misteriosa, o cantor sertanejo, a jovem com mania de limpeza e síndrome do pânico, o síndico, o casal de idosos que tem medo de morrer e um cara metido a machão, que só cria encrencas, como fica a pandemia no Prédio 295? Um livro descontraído e divertido da autora Carolina Vila Nova. Compre a partir de R$ 19,90 (pelo kindleunlimited).

3. Contágio







É nesta obra que David Koepp, roteirista reconhecido por filmes como Jurassic Park, Anjos e Demônios, Homem Aranha e Homens de Preto, faz sua estreia no mundo da literatura. Com humor e uma extraordinária capacidade de retratar experiências humanas, Contágio une ficção científica e personagens autênticos para apresentar o que Koepp faz de melhor: contar uma história inesquecível. Compre a partir de R$ 29,51.

4. O amor nos tempos do cólera







Provavelmente, este é o livro mais famoso sobre uma história que acontece num período de pandemia. O cólera foi a doença mais mortal do século XIX. "O amor nos tempos do cólera" é a história real dos pais de Gabriel García Márquez e foi ponto de partida para os acontecimento do livro que acompanha a paixão do telegrafista, violinista e poeta Florentino Ariza por Fermina Daza. Compre a partir de R$ 64,43.

