Vídeo que mostra serpente se escondendo para preparar emboscada faz sucesso nas redes sociais

Esta semana, o vídeo em que uma víbora se esconde na areia para preparar uma emboscada se tornou viral nas redes sociais.

O vídeo gravado por Javier Aznar foi compartilhado no Twitter e parece mostrar a tática de caça de uma serpentes Cerastes, que em média tem menos de 50 cm.

Confira:

That is how a sand viper conceals itself to get ready for an ambush. This clip by Javier Aznar also wants us to #StayHome. pic.twitter.com/mNYPBrQ0zk

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) May 13, 2020