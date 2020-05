Tecnologia: Samsung apresenta novo smartphone Galaxy A21s com câmera quádrupla

A Samsung revelou, nesta sexta-feira (15), o novo smartphone Galaxy A21s. O aparelho chega com um imersivo display Infinity-O, câmera quádrupla e bateria de longa duração.

Como revelado pela Samsung, o smartphone conta com uma tela HD+ de 6,5 polegadas e áudio ‘Dolby Atmos’. Confira todos os detalhes:

Reprodução

O Galaxy A21s vem com uma câmera quádrupla e inovações de fotografia inteligente, que facilitam a captura de imagens e vídeos com aparência profissional. A câmera principal de 48MP, juntamente com a câmera Ultra Wide de 8MP, permite capturar fotos de ótima qualidade.

A câmera Macro de 2MP permite tirar fotos de perto, gravando detalhes e clareza. Por último, o aparelho conta com a câmera de 2MP de profundidade.

O Galaxy A21s possui uma bateria de 5.000 mAh e carregamento rápido de 15 W. Ele vem com 32 GB de armazenamento interno e uma memória externa de até 512 GB (com MicroSD), com 3GB RAM.

Para tornar o uso diário ainda mais fácil, o A21s vem equipado com reconhecimento facial e sensor de impressão digital.

De acordo com a empresa, o Galaxy A21s estará disponível para compra a partir de 19 de junho em preto, branco e azul, com preços a partir de 179 libras no Reino Unido (cerca de R$ 1257 – na cotação atual).

Reprodução

Com informações da Samsung

