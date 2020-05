Tecnologia: Dicas para manter seu smartphone higienizado

Assim como a lavagem cuidadosa das mãos e outras práticas de higiene se tornaram aspectos importantes de nosso dia a dia, manter nossos smartphones limpos também deve constituir uma parte essencial de nossas rotinas de higienização pessoal.

Como revelado pela Samsung, a primeira coisa a lembrar ao procurar manter o dispositivo limpo é não usar produtos de limpeza gerais, sprays de ar comprimido ou produtos desinfetantes e à base de água sanitária.

Embora eles possam ser úteis para manter a limpeza dos espaços comuns da casa, essas soluções podem descascar ou danificar a camada de revestimento oleofóbico sobre a tela do smartphone que a protege contra manchas de impressões digitais.

Como orientação, desligue totalmente o dispositivo e remova a capa, os cabos e outros acessórios. Depois de fazer isso, use um pano de microfibra que não solte fiapos para limpar a parte externa do dispositivo.

“Se necessário, você pode usar uma pequena quantidade de água destilada, como um produto à base de ácido hipocloroso (50-80ppm) ou à base de álcool (etanol ou álcool isopropílico 70%) – mas sempre os aplique em um pano de microfibra, não diretamente no seu smartphone, e evite qualquer tipo de líquido nas aberturas do dispositivo. Umedeça seu pano e limpe com cuidado a parte frontal e traseira”.

