Os signos do zodíaco que se vingam quando se sentem enganados

Quando se sentem enganados e passados para trás em termos de confiança, alguns signos do zodíaco não viram a página sem antes tramar uma forma de se vingar e devolver o mal que o fizeram.

Confira quais são:

Áries

O ariano é muito sincero e gosta de encarar as coisas de frente. Por isso, quando descobre que foi enganado se sente no direito de se vingar pagando na mesma moeda ou deixando seu lado mais cruel aparecer. Ele pode até se sentir culpado posteriormente, mas pode usar palavras ou agir sem muita reflexão e tornar um perdão algo muito distante.

Leão

O leonino sente que toca o fundo do poço quando descobre que está sendo enganado. No entanto, mesmo com o ego completamente ferido, ele é capaz de se levantar rapidamente e devolver o mal que fizeram, seja com atitudes diretas ou fazendo a pessoa pagar com a sua reputação.

Escorpião

O escorpiano pode ser um pouco radical e passar do amor ao ódio quando alguém o decepciona desta forma. Ele irá arquitetar uma vingança infalível e declarar guerra, podendo também envolver pessoas que estão ao seu redor no problema. Este signo tende a não perdoar pessoas que brincam com os sentimentos de nenhuma forma.

Peixes

Pode não parecer, mas o pisciano irá buscar a vingança contra alguém que o enganou. Ele pode agir lentamente e até esperar um bom tempo para devolver na mesma moeda, cultivando esse ressentimento dentro de si. Por vezes, chega até mesmo a “perdoar” o outro, esperando a hora certa de dar o troco.