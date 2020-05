Os signos que terão maior intuição graças à entrada da Lua em Peixes

Graças a Lua em Peixes desta sexta-feira a intuição e sensibilidade de todos os signos do zodíaco podem aumentar, mas algumas pessoas sentirão estes efeitos ainda mais.

Confira quais são:

Leão

Algumas perguntas envolvendo o amor e a própria identidade podem aflorar, assim como a intuição para identificar o que precisa ser resolvido. O apego e o desapego de algumas questões entrarão em foco e é momento de refletir com calma antes de colocar muita expectativa em algo.

Virgem

O momento chama este signo a se conhecer melhor e o amor pode entrar em foco como nunca. Aproveite que sua percepção aumenta e lembre-se que por vezes é preciso deixar de tentar convencer as pessoas, mas sim entender como elas pensam para só então começar a “agir”. Se afaste de mentiras ou vá atrás daquilo que o deixa com “uma pulga atrás da orelha” de forma responsável.

Aquário

O aumento da intuição virá acompanhado de um preparo mental para fazer mais por si mesmo e até pelos outros. É hora de usar esta percepção para refletir sobre novos caminhos, apoios e circunstâncias. Alguns podem sentir que os pensamentos estão sendo guiados por algo maior.

Peixes

Além da intuição, os sonhos podem aumentar enquanto você dorme e quando está acordado. É hora de se perguntar sobre o que você realmente deseja alcançar, com otimismo, mas também realismo. Não se sinta sobrecarregado e tenha calma para não transformar este momento em algo repleto de conflitos internos ou com as pessoas ao redor.