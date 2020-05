Nova funcionalidade já está disponível para teste no aplicativo WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp está lançando atalhos do ‘Messenger Rooms’ para usuários beta do sistema Android.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o recurso 'Messenger Rooms' permite realizar videochamadas com até 50 usuários.

A plataforma está gradualmente implementando o recurso para países e usuários específicos. A ativação continuará nos próximas dias.

Como revelado, é possível compartilhar um link de convite, para que uma pessoa possa participar, mesmo que não tenha uma conta no Facebook.

Os atalhos no app permitem criar rapidamente uma chamada, com um redirecionamento para o aplicativo Facebook Messenger.

Sendo um recurso do Messenger, o WhatsApp perguntará se o usuário deseja abrir esse aplicativo para continuar a operação. Confira:

✅ WhatsApp is rolling out Messenger Rooms shortcuts for Android beta users!

WhatsApp is gradually rolling out the feature for specific countries and users. The activation will continue in the next few hours/days.https://t.co/DFHqLl6Km1

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 15, 2020