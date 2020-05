Maquiagem para iniciantes: 5 técnicas básicas para mudar sua imagem

Se você é iniciante e deseja aproveitar o tempo de quarentena para dominar as técnicas necessárias para transformar sua aparência, precisará conhecer essas técnicas básicas de maquiagem para iniciantes que não exigem grandes habilidades para obter uma aparência de impacto.

Antes de começar com a parte da maquiagem, é necessário enfatizar que o mais importante é ter uma pele saudável para que os produtos aplicados tenham uma aparência melhor.

É por isso que você deve limpar a pele todos os dias e à noite e usar cremes hidratantes e protetor solar para evitar os sinais de envelhecimento e o aparecimento de manchas no rosto.

1. Use o primer

O primer é aplicado antes da base e serve para combinar com a textura da pele e permite que os outros produtos durem mais.

.

Para escolher o primer certo, certifique-se de que ele seja composto pelos mesmos ingredientes, ou seja, se tiver uma base de água, silicone ou óleo, será mais fácil aplicar maquiagem.

2. Aplique a base corretamente

A base ajuda a pele a ter um tom uniforme e a parecer mais saudável. Aplique apenas um pouco de produto usando um pincel ou uma esponja úmida. Você pode adicionar mais pouco a pouco até obter o nível de cobertura desejado.

3. O corretivo

Este produto pode ajudá-lo a corrigir as olheiras e a descoloração da pele, além de clarear as áreas mais altas do seu rosto. Aplique o corretivo debaixo dos olhos em formato de triangulo invertido e nas partes que apresentar maior pigmentação.

4. Maquiagem da sobrancelha

As sobrancelhas são a moldura do seu rosto. É por isso que em qualquer maquiagem elas têm grande importância e são capazes de transformar a aparência do rosto.

O primeiro passo é escovar a sobrancelha para cima com um pincel, não se preocupe com as lacunas que estão sendo observadas, pois você as preencherá mais tarde.

.

Com um lápis de sobrancelha, preencha os espaços com movimentos laterais para imitar a forma dos cabelos. Você deve escolher a cor mais próxima do tom natural da sobrancelha para obter uma aparência natural.

Depois de preencher as lacunas, pegue um pincel angular e uma sombra semelhante à da sua sobrancelha para o delineador. Você deve fazer uma linha abaixo do seu arco que não seja muito visível. Finalmente, aplique um pouco de gel de sobrancelha com um pincel.

5. Olhos

Sempre enrole os cílios e aplique rímel da raiz às pontas para obter uma aparência mais alerta e olhos longos.

.

Comece com uma camada leve e continue adicionando até obter a aparência desejada. Você pode fazer um delineador sutil, fazendo uma linha muito fina nos cílios da pálpebra superior e alongando a ponta levemente na diagonal.

LEIA TAMBÉM: