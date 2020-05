Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 15 a 17 de maio

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Sexta-feira de resolver trabalhos pendentes. Seu signo é esforçado e se destaca por isso; apenas tente controlar sua personalidade explosiva e terminar todas as suas tarefas com calma.

Não procure o que já não acontecerá; se alguém não o corresponde, é procurar novos inicios. Lembre-se de que às vezes não é bom ser tão teimoso.

Você recebe uma compensação financeira. Você conserta as coisas em sua casa ou decide iniciar uma reforma.

Novas emoções o fazem se sentir animado. Tome as precauções necessárias se precisar sair. Neste domingo, você deve ter pensamentos positivos para atrair boas notícias. Seus números da sorte são 01 e 28.

Touro

Você enfrentará muitas pressões no trabalho e resolverá tarefas de última hora; lembre-se de que seu signo se preocupa com tudo e isso o torna muito perfeccionista, então tente relaxar e aproveitar uns dias de descanso.

Lembre-se de que nesta vida você nem sempre vence. Se uma pessoa não o ama mais, é melhor permanecer como amigo e procurar novas opções para se relacionar.

Você recebe uma notícia que o enche de felicidade. Em 17 de maio, mentalize coisas positivas sobre o trabalho para atrair o melhor. Tente controlar o seu consumo de álcool e cuide da saúde. Seus números da sorte são 07 e 55.

Gêmeos

Você estará muito positivo e terá toda a energia para avançar. Lembre-se de que para ser cada vez melhor é preciso se aperfeiçoar e você faz isso da melhor forma.

Uma viagem será planejada no futuro. Tente não se apaixonar tanto se acabou de conhecer seu parceiro ou alguém de quem está interessado; lembre-se de que a confiança é conquistada com o tempo.

Sempre tente ouvir os conselhos de seus pais ou pessoas amadas, porque eles querem o melhor para você.

Previna problemas de estômago ou intestino; tente não beber tanto álcool e ter uma melhor alimentação. Não empreste dinheiro, aprenda a dizer não.

A sorte virá neste sábado com os números 07 e 52. Tente não mentir em nenhuma circunstância, porque mais cedo ou mais tarde a verdade é revelada.

Câncer

Você analisará uma mudança de atitude neste fim de semana. Você está sempre procurando a verdade de tudo e luta para ser feliz, mas também precisa ter calma.

Você conserta algo. Tente confiar mais nas pessoas que desejam o melhor para você. Você terá uma surpresa de um amor do passado que irá retornar.

Uma mudança de casa pode acontecer e alguns decidem dar um passo importante no relacionamento. Cuide do seu animal de estimação e fique atento para qualquer sinal de doença. Cuide da sua saúde e peça sempre a proteção. Seus números da sorte são 27 e 88.

Leão

Você está passando por um período de abundância em sua vida. Nesta sexta-feira tente fechar todos os projetos que você tem; se a venda de carro ou casa estiver em seus planos, tudo se resolverá sem problemas.

Você pode receber dinheiro inesperado. Novos amores começam a chamar a sua atenção. Não discuta mais com seu ex e se um relacionamento não funciona mais, é hora de deixar para trás.

Seus números são 25 e 33, combine-os com a sua data de nascimento para aumentar sua sorte. Não pense no que falarão sobre sua vida e decisões; você é maior que isso.

Virgem

Fim de semana com muito trabalho extra ou afazeres, mas também serão dias em que você se sentirá muito seguro e saberá para onde está indo na vida.

Você se apaixona novamente e pode ser alguém do signo de Áries ou Câncer; aproveite que você está na fase de ser feliz.

Você corrige atrasos de pagamentos e deve tentar economizar mais, o que ajudará a evitar problemas financeiros.

Você pode ter uma discussão em sua casa; tente não levar isso tão a sério e deixe tudo fluir. Você pode receber dinheiro extra. Você deve cuidar da saúde física e mental. Seus números da sorte são 31 e 99.

Libra

Você terá muito trabalho e encarará mudanças; lembre-se de ter paciência para não sofrer com a ansiedade. Resista às provocações de colegas de trabalho. Você termina de fazer alguns arranjos em sua casa.

Não desanime tão rapidamente nos negócios. Procure atrair a sorte diversificando as cores que costuma usar, tendo pensamentos positivos e tudo mais que puder.

No amor, seu signo se complica e é muito intenso, então tente levar as coisas com mais calma. Aqueles que são solteiros podem viver um amor fugaz e apaixonado.

Cuidado com problemas nas costas ou no pescoço e tente não carregar coisas pesadas. Seus números da sorte são 24 e 31 e seu melhor dia é o domingo.

Escorpião

Sexta-feira de pressões no trabalho; analise bem tudo o que fará e lembre-se de que as decisões tomadas podem mudar o futuro. Pense duas vezes antes de agir.

Se cuide para não ter problemas cardíacos e pressão alta; aposte nos exercícios e hábitos saudáveis.

Você faz algumas mudanças de móveis em sua casa e isso ajudará a renovar a energia. No amor, você continuará muito apaixonado e deve considerar que seu signo é o mais sexual do zodíaco e é por isso que você está sempre procurando novos amores.

Seus signos mais compatíveis são Áries, Câncer e Capricórnio. Você terá sorte neste domingo com os números 16 e 32. Não procure o amor que acabou; talvez a melhor coisa seja virar a página.

Sagitário

Energias positivas cruzam seu caminho para ajudá-lo a progredir. Neste fim de semana, você terá uma grande oportunidade de se renovar fisicamente com mudanças de visual e isso pode fazer muito bem.

Você deve ser mais firme em seu relacionamento amoroso e não aceitar menos do que merece; lembre-se de que o amor deve ser cultivado pelas duas pessoas. Os solteiros podem se apaixonar Peixes ou Áries que será muito compatível.

Não continue a evitar seus problemas financeiros e reflita sobre uma forma de solucioná-los. Não critique tanto os outros, pois isso gera pensamentos negativos contra você. Seus números da sorte são 04 e 98 e seu melhor dia é o sábado.

Capricórnio

Este fim de semana será ideal para você refletir sobre tudo o que fez em sua vida e reorganizar todos os seus sentimentos. Comece a ver o que realmente combina com você no seu futuro.

Lembre-se de que seu signo se doa muito e é impulsivo. Por isso, que você precisa pensar bem, com a cabeça fria, antes de fazer algo.

Um amor o procura para falar sobre situações passadas e você deve aprender a não ter tanto ressentimento. Reconheça seus próprios erros.

Você decide consertar algo em sua casa; reorganizar permite que a energia circule melhor. Você pode receber um convite de alguém do signo de Virgem ou Áries que lhe dará muita felicidade.

Seus números da sorte são 04 e 33. Um animal de estimação pode chegar à sua vida e trazer muita energia positiva.

Aquário

Você terá muito incentivo e boas notícias em sua vida neste fim de semana. A diversão chegará de alguma forma e trará novos ares para a sua vida.

Você sempre tem o conselho ideal para fazer com que os outros se sintam bem; portanto, tente aprender mais sobre isso e ajudar quem puder.

Você pode ganhar dinheiro extra com os números 15 e 66. Nos próximos dias, você sentirá falta de um amor que partiu ou está longe; tente se comunicar e ficar mais calmo.

Se proteja da inveja e aproveite seus dias cheios de boas oportunidades. Lembre-se de que você precisa se organizar melhor em suas despesas e economizar para o futuro.

Peixes

No fim de semana você deve aprender a perdoar e começar de novo; lembre-se de que não é bom ter tanto ressentimento e é melhor viver em paz.

Chegue a um acordo com essa pessoa que você tem conflitos no trabalho. Tente estabelecer as bases para viver um relacionamento amoroso mais estável e saudável.

Hora de se acomodar melhor a nova realidade e ficar em paz. Você pode receber dinheiro que não esperava e deve começar a economizar.

Cuide melhor da sua saúde e aposte em hábitos mais saudáveis, especialmente na alimentação. Seus números da sorte serão 02 e 11. Um do signo de Câncer ou Leão pode chegar à sua vida muito apaixonado.