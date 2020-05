Homenagem de Dia das Mães: fotógrafa dá presente às suas vizinhas

Em meio à uma quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus, o Dia das Mães teve que ser celebrado de um jeito diferente neste ano, sem reuniões da família inteira e até mesmo sem sair de casa. E foi nesse clima que a fisioterapeuta Fran Mendonça, de Belo Horizonte, que é fotógrafa nas horas vagas, decidiu fazer uma homenagem de Dia das Mães para aquelas que moram no mesmo condomínio que ela.

Fran também é mãe, do Davi, de três anos. Ela pensou em fazer uma homenagem simples, mas muito especial: seguindo as restrições e cuidados para combater a propagação do coronavírus, ela iria até a porta das mães que são suas vizinhas, tiraria uma foto delas com os filhos, ali na porta mesmo, e daria essa foto de presente a elas.

Leia também – Adolescência em foco: deixar crescer, sem descuidar

"Queria fazer alguma ação para as mães", afirma Fran. "Escutei de várias delas o quanto o processo na quarentena tem sido sofrido: ser mais multitarefa que nunca!”, diz. Ela explica que pensou que, para fotografar, não é preciso ter contato nem estar perto. A ideia surgiu quando ela recebeu um interfonema de uma vizinha reclamando da outra, ambas mães, e pensou:

"Quem sabe eu consigo aliviar as tensões dentro condomínio onde moro? Trazer a ideia de que estamos todas passando pela mesma tempestade, mas que o melhor nós já temos!”

Leia também – Podcast 'Calcinha Larga': primeira temporada é sobre a realidade de ser mãe

Para fazer a homenagem de Dia das Mães, a fotógrafa mandou mensagem para as vizinhas que são mães, perguntando se poderia ir até a casa delas e explicando que tiraria a foto do corredor mesmo e que tomaria todos os cuidados: usaria máscara, manteria distância e usaria álcool gel para apertar a campainha. E, então, ela tirou a foto das que aceitaram. Veja uma delas abaixo:

Fran Mendonça

Para mais fotos dessa homenagem de Dia das Mães, visite esta matéria.

Quer receber mais conteúdos como esse? Clique aqui para assinar a newsletter da Canguru News. É grátis!