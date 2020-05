'Calcinha Larga': novo podcast tem primeira temporada sobre maternidade

Nesta semana, o Spotify lançou o podcast "Calcinha Larga", para que as mulheres tenham um momento de descontração e reflexão sobre o seu dia a dia em meio à quarentena. A primeira temporada, que já tem três episódios, é sobre maternidade. Toda quarta-feira sai um novo episódio.

O programa tem três apresentadoras: Camila Fremder, escritora, roteirista e influenciadora; Tati Bernardi, autora de best-sellers, roteirista, colunista da Folha de São Paulo, redatora e estudante de psicanálise; e Helen Ramos, atriz, diretora, roteirista e estudante de psicanálise (também conhecida como Hel Mother).

As três apresentadoras falam mesmo o que pensam, de forma engraçada e usando muitos palavrões. Elas contam sobre suas experiências e discutem temas importantes relacionados à maternidade com as convidadas – cada episódio tem uma convidada diferente.

No primeiro episódio, "Uma mãe boa?", a convidada é a Miá Mello, atriz e mãe de dois filhos. O assunto é "o que é ser uma boa mãe?". O segundo episódio tem o título "Culpa". As apresentadoras discutem esse sentimento, que surge com a maternidade, juntamente com Vera Iaconelli, psicanalista e mãe de adolescentes. No terceiro episódio, "Exposição da Filha?", a influencer Ana Paula Xongani é a convidada e fala sobre expor ou não as crianças nas redes sociais.

Para ouvir o podcast "Calcinha Larga", é preciso criar uma conta no Spotify. Há opções de conta gratuita (Free) e conta paga (Premium). Na conta Premium, é possível baixar os episódios para ouví-los quando não há internet. Clique aqui e vá para a página do podcast "Calcinha Larga" no Spotify.

