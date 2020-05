Battle Royale: Garena estreia Born to Be Champions, nova série de documentários sobre times de Free Fire

Com depoimentos, cenas de bastidores e momentos inéditos, a Garena lançou nesta semana a nova série documental ‘Born to Be Champions’. Como revelado, o primeiro episódio é focado no time do Corinthians Free Fire, atual campeão mundial de Free Fire.

Neste episódio da série documental, será contada a história do time, desde o seu anúncio oficial, passando pela vitória no mundial, o Free Fire World Series (FFWS), até os momentos finais da 1ª Etapa da LBFF.

“No documentário os integrantes do time falam sobre a trajetória até se tornarem campeões do FFWS, a reação da família sobre a escolha pela carreira de pro player, convivência na gaming house e o que esperam para o futuro da LBFF”, detalhou.

O projeto Born to Be Champions terá um time por episódio, com momentos marcantes de suas respectivas trajetórias nos campeonatos oficiais do game. Confira:

Com informações da Garena

