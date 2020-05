5 brinquedos interativos (e não eletrônicos!) para crianças de 3 a 12 anos

Brinquedos interativos na geração millennial viraram sinônimo de videogames e aplicativos. Isso é bom, afinal o mundo de hoje é todo online e os pequenos têm de aprender a lidar com isso. Mas os especialistas ressaltam: é importante incentivar as crianças a terem um momento “unplugged” durante o dia. Selecionamos 5 brinquedos interativos para crianças na faixa de 3 a 12 anos que são diversão garantida. Confira:

1. Meu Super Kit de Ferramentas







Para crianças até 6 anos, o kit é todo feito de plástico para não machucar, mas simula todas as ferramentas que um adulto deveria ter para os serviços e manutenção da casa. Além disso, vem com a mesinha para guardar as ferramentas. Compre a partir de R$ 167,84.

2. Kit de Mágica







Com 101 truques bem explicados, este kit é indicado para crianças maiores de 7 anos. Conta com varinha mágica, cartola e outros acessórios de um mágico de verdade. A criança vai se divertir e se apresentar para toda família. Compre a partir de R$ 90,80.

3. Jogo Alquimia







Se sua criança está mais para cientista, este é o kit ideal para ela. São 45 experiências incluídas. O jogo vem com 4 tubos de ensaio de vidro, 1 estante plástica, 1 pinça plástica, 1 pipeta, 1 vareta e um pequeno tecido para limpeza dos tubos de ensaio, 1 unidade de óculos de proteção e 5 bisnagas com substâncias e 1 manual de instruções colorido. É recomendado para crianças a partir de 10 anos de idade. Compre a partir de R$ 89,99.

4. Mesa Infantil de atividades







Para os pequenos, de 1 a 4 anos de idade, a melhor opção é a mesa com 65 atividades que incluem ensino bilíngue (português e inglês), ensino de números, vegetais, cores, instrumentos musicais e nota musicais; 4 hobbies (jardinagem, música, cozinhar e arte) e seis itens removíveis. Compre a partir de R$ 369,90.

5. Tendinha Sorveteria







Este é um dos itens mais vendidos na categoria de brinquedos. Simula um carrinho completo de sorte. O brinquedo conta com 31 acessórios e com buzina para deixar a brincadeira ficar ainda mais real. Depois que terminar a brincadeira é só guardar os acessórios dentro do carrinho. É indicado para crianças a partir dos 3 anos. Compre a partir de R$ 96,30.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.