WhatsApp libera nova versão do aplicativo para Android

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou, nesta quarta-feira (13), uma nova atualização para os usuários da plataforma.

A recente versão modificada, de número 2.20.157, está disponível apenas para o sistema operacional Android.

Com isso, todos os utilizadores do sistema do Google podem baixar o novo update (saiba como atualizar neste link).

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a recente atualização libera algumas correções internas no aplicativo.

