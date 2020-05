Tecnologia: Samsung disponibiliza Spotify Premium aos novos usuários Galaxy

A Samsung fez uma parceria com o Spotify e fornece três meses gratuitos do Spotify Premium para novos usuários dos produtos Galaxy (smartphones, tablets, smartwatches ou fones de ouvido).

Como revelado, para participar da promoção, o usuário deve ter comprado um produto do atual portfólio da empresa a partir do dia 31 de março. O prazo máximo de resgate do benefício é o mesmo do encerramento da promoção: 31 de outubro deste ano.

"A oferta é exclusiva para consumidores que não tenham em vigência a assinatura do Spotify Premium, não tenham sido assinantes anteriormente ou participado do período de avaliação gratuita", detalhou. Confira como:

Abra o app Samsung Members no seu Samsung Galaxy;

Clique no banner da promoção Spotify Premium na parte de benefícios;

Clique em “Exibir cupom” e depois “Resgatar cupom”;

Selecione seu navegador e clique em “Iniciar teste”, faça seu login ou crie uma nova conta e comece a utilizar.

Como informado, é obrigatório escolher uma forma de pagamento válida no momento da inscrição, mas só haverá cobrança depois que o período de avaliação expirar.

Com informações da Samsung

