Para quem já está cansado do pão francês no café da manhã, uma opção interessante é a panqueca americana fofinha. A massa é muito simples de fazer. Confira a receita do site Panela Terapia.

Ingredientes:

1 ovo 1/2 xícara de leite 1 colher (sopa) de óleo

1 xícara de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de fermento em pó.

Modo de preparo: