Os signos do zodíaco que mais serão afetados pela Vênus retrógrada em Gêmeos

De 13 de maio até 25 de junho Vênus, o planeta do amor, estará retrógrado – o que pode trazer assuntos do coração ou pessoas do passado de volta, seja para novas chances ou fechamento de ciclos.

Confira os signos que mais serão afetados:

Gêmeos

Vênus ficará retrógrada no seu signo e marcará um período de mudanças externas e internas, que afetarão a maneira como você lida e enxerga sua vida amorosa. Conflitos podem voltar a atormentar sua mente, pedindo conclusões reais e desafiadoras. A atenção recairá mais sobre a forma como você ama e merece ser amado, realizando uma renovação pessoal e “troca de pele” que pode mudar o foco das suas paixões.

Câncer

Esta será uma fase de embarcar em uma jornada profunda sobre suas crenças e sentimentos, o que pode trazer revelações desconfortáveis e exige muito equilíbrio emocional. A vontade de se refugiar no amor baterá de frente com a necessidade de se libertar de relacionamentos ou comportamentos tóxicos, fazendo-o repensar sua liberdade e decisões amorosas do passado. É hora de começar a curar e trabalhar na própria evolução. Uma pessoa do passado pode tentar retomar contato.

Sagitário

Amores do passado podem voltar e todos seus relacionamentos românticos serão analisados de forma mais crítica – o que exigirá muito cuidado para não cair em energias negativas. Enquanto alguns serão motivados a seguir em frente de forma libertadora, outros podem encarar este processo de forma dolorosa, já que a mudança de padrões será profunda. As dúvidas podem inquietá-lo e será preciso tomar decisões com calma – ou postergá-las para momentos de mais clareza mental e emocional.