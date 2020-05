Os signos do zodíaco que mais enfrentam crises nos relacionamentos duradouros

Alguns signos do zodíaco iniciam seus relacionamentos amorosos de forma muita intensa, mas com o passar do tempo podem acabar enfrentando crises com mais frequência que outros.

Confira quais são:

Áries

O ariano se entusiasma muito no início dos seus relacionamentos, se jogando de cabeça e demonstrando com esforços sua devoção. No entanto, as crises começam a vir quando ele vai perdendo a sensação de “novidade” e pode adotar rotinas mais monótonas. Quando isso acontece os conflitos podem ser mais frequentes e a empatia diminui consequentemente.

Gêmeos

O geminiano irá comunicar o seu amor, se declarando e agindo como um parceiro atento ao outro. No entanto, este signo nunca passa muito tempo focado nas mesmas coisas e pode acabar deixando o relacionamento em segundo plano conforme as coisas assumem uma rotina. Pode acabar deixando de se esforçar e frustrando o parceiro com uma grande mudança de comportamento.

Sagitário

O sagitariano pode assumir o relacionamento de forma muito sonhadora e intensa no início, fazendo grandes promessas e mudando sua vida para encaixar seu amor. No entanto, eles estão sempre atentos a novos caminhos e objetivos, mudando seu foco posteriormente e fazendo escolhas que nem sempre são compatíveis com a vida a dois, o que pode trazer grandes conflitos.

Peixes

Quando se compromete, o pisciano encara sentimentos profundos e é capaz de priorizar o relacionamento sobre muitas coisas. No entanto, este amor desenfreado pode acabar trazendo complicações e, quando uma mudança se faz necessária, ele pode se fechar e não deixar o parceiro participar do seu mundo como antes, o que traz mal entendidos.