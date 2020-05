NVIDIA lança cinco novos mundos para Minecraft com RTX

A NVIDIA liberou, nesta semana, cinco novos mundos para Minecraft com RTX. As novidades já estão disponíveis no Windows 10 Beta para os jogadores testarem de graça.

Como revelado, nesta quinta-feira (14), este é o segundo lançamento da NVIDIA de experiências do Minecraft.

As novas experiências do Minecraft incluem: Hilltop Lifestyle RTX de PearlescentMoon; Egg Hunt de Feed The Beast; Medieval RTX de Aurelien_Sama; The Dark Village RTX de Wyld; e The Observer RTX de IamSp00n.

Com informações da NVIDIA

