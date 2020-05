Novo pacote de atualizações da Microsoft corrige vulnerabilidades no Windows

A Microsoft liberou, nesta semana, o novo pacote de atualizações de segurança, conhecido como 'Patch Tuesday'.

Com isso, a empresa corrige falhas em doze produtos diferentes. De acordo com informações da ESET, no total, foram solucionadas 111 vulnerabilidades.

No entanto, diferentemente dos últimos dois meses, desta vez nenhuma vulnerabilidade 0-day foi corrigida no sistema Windows.

Como revelado pela página especializada, deste número, 13 são consideradas críticas, 91 importantes, 3 moderadas e 4 leves.

Com informações da ESET

