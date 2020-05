Momentos valiosos: separe um tempo do dia para se divertir com cada um de seus filhos

É comum associarmos momentos valiosos em família a programas fora de casa: viagens, passeios, restaurantes, cinema, teatro, parque… Ou seja: tudo que não podemos fazer nesses tempos de quarentena. Mas se entendermos que os momentos valiosos têm mais a ver com investir em tempo de qualidade, poderemos valorizar melhor cada minuto junto das pessoas que realmente nos importam.

E esta fase de confinamento é uma ótima oportunidade para programar momentos valiosos e individuais com cada pessoa da família. Que tal reservar um tempo diário para fazer algo exclusivo com cada um dos filhos e também com o (a) parceiro (a)? "Essa é uma maneira de criar conexão e cultivar os relacionamentos individualmente"explica Bete P. Rodrigues, consultora educacional e uma das principais referências do Brasil em Disciplina Positiva – método que propõe educar as crianças de forma respeitosa e encorajadora.

A atividade não precisa ser longa, mas sim, algo que seja possível, dentro da disponibilidade dos pais. "O importante é a qualidade desse tempo juntos", destaca a educadora. Abaixo, ela dá algumas sugestões.

O que os pais podem fazer para criar momentos valiosos com os filhos segundo suas idades

Para crianças pequenas – O pai ou mãe pode combinar um momento do dia para conversar, brincar e se divertir junto com o filho. A atividade a ser realizada pode ser definida uma vez pelo adulto, outra vez, pela criança. "A ideia não é se forçar a ficar brincando com seu filho – eles nos conhecem e sabem se estamos curtindo a companhia deles ou não. Portanto, ensine brincadeiras e jogos da sua infância, leiam livros, conversem", sugere Bete. Ela recorda que as crianças adoram ouvir histórias sobre quando eram bebês, e o simples fato de receberem atenção dos pais e compartilharem aquele momento juntos, já as deixará muito felizes. Para tanto, vale usar a criatividade: desenhos, fantasias, criação de personagens, fantoches, máscaras e histórias inventadas ou mesmo fazer cócegas e sair rolando no chão são válidos!

Para adolescentes – Nesta faixa etária, os pais terão de ser hábeis na aproximação. Em geral, os jovens tendem a achar chato tudo o que os pais propõem e vivem trancados em seus quartos com seus fones de ouvido sem querer muita interação em família. Agendar um horário especial, mesmo que não seja diário, pode ser uma maneira de se conectar com o filho adolescente. É importante deixar claro que o objetivo é passar um tempo se divertindo com ele(a). E atenção: nessa hora nada de dar sermões nem reclamar. Seguem algumas propostas:

Fazer uma atividade física juntos – subir e descer as escadas do prédio, uma aula online, dançar ao som de uma música ou praticar um esporte.

Combinar uma atividade cultural – um filme, uma série, um show de stand up ou uma live musical. Ou mesmo um jogo: é a chance de ensinar seu filho a jogar buraco, truco, xadrez, Imagem & Ação, War… Os pais devem pensar em algo que seja irresistível para o filho, que o fará aceitar o convite.

Realizar uma tarefa doméstica – Quando convidados a ajudar – em vez de forçados a colaborar – os jovens podem se sentir mais motivados a "se virar". Isso vale para o preparar uma refeição, escrever uma lista de compras do supermercado e talvez até fazer as compras, lavar roupa ou a louça, fazer sua própria cama… Isso tudo pode ser acordado entre pais e filhos, como cada um pode contribuir para que ninguém fique sobrecarregado.

"Essa é uma forma de mostrar aos filhos que estamos ao lado deles e que realmente nos importamos com eles", destaca Bete. Por isso, diz ela, é interessante não usar eletrônicos e nem falar de escola ou trabalho nesse momento – a ideia é se divertir.

E quando os filhos recusam a diversão com os pais?

Nesse caso, os pais devem se mostrar disponíveis a ouvir os jovens, ficando próximos deles, na sala ou cozinha. "Observe com interesse discreto e mudo, fique perto deles, sem celular ou nada na mão, demonstre amor e afeto. E se eles perguntarem por que você está ali diga algo como 'nada, só estou te admirando', recomenda a especialista em disciplina positiva.

Momentos valiosos com o (a) parceiro (a)?

Ele (ela) não pode ser esquecido (a)! O romance não precisa terminar por causa da quarentena. "Procure criar momentos especiais também entre o casal. Resgate algo que vocês gostavam de fazer juntos que há tempos não fazem ou simplesmente divirtam-se juntos. Lembrem-se que nossos filhos aprendem com nosso exemplo: , finaliza Bete.

