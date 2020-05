Modo Ranqueado marca presença na nova atualização de PUBG

A última atualização de PUBG trouxe o aguardado Modo Ranqueado, no qual os jogadores poderão competir entre si e avançar em um ranking global a partir de um sistema único de jogo.

Como revelado, outras novidades da temporada são: mudanças nos coletes, novas possibilidades de uso dos tanques de combustíveis inflamáveis e rebalanceamento de armas.

A atualização 7.2, que já está disponível no servidor de testes, chegará oficialmente aos PCs na próxima quarta-feira (20) e no dia 26 para os consoles.

“Visando compensar a diferença de habilidades entre veteranos e novatos, a atualização também traz bots para ajudar jogadores iniciantes a aprenderem as mecânicas de PUBG com mais facilidade. Eles, no entanto, não estarão presentes nas partidas ranqueadas”, detalhou.

Com informações do PUBG

LEIA TAMBÉM: