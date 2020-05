Especialista compartilha dica sobre como para aumentar os lábios com batom

Você sabia que há uma técnica simples que permite aumentar os lábios com batom? É muito simples e a Luciana Pesinato, maquiadora oficial de Laura Mercier no Brasil, compartilhou a dica.

Ela explica que para aumentar os lábios, “a dica é usar um lápis labial em cor bem próxima do seu tom de boca para contornar a parte de fora dos lábios, mas sem exageros. A escolha da cor é essencial, pois quanto mais parecido com o seu tom natural, mas natural é o resultado”.

Além disso, a maquiadora ressalta que para complementar esse contorno, “existem dois truques que você pode fazer para ajudar a dar mais volume: o primeiro é aplicar um pouco de iluminador no arco do cupido, aquela curvinha do lábio superior, pois isso vai ajudar a criar uma ideia projeção dos lábios. Fora isso, outro truque é aplicar um pouco de gloss no centro dos lábios, isso também cria a ilusão de lábios mais volumosos”, finaliza a maquiadora.

