Renove seu look com estes 5 cortes de cabelo para rosto redondo

Se você quer dar movimento e textura ao seu cabelo, deve conhecer estes cinco cortes com camadas, que, além de destacar as características mais bonitas do seu rosto, darão um aspecto mais moderno ao seu look.

Lob com camadas

Esse é o melhor estilo para rostos redondos, pois mantém o comprimento abaixo do queixo e ajuda a criar um efeito de alongamento.

Para dar mais textura e movimento, recomenda-se adicionar camadas longas, ou seja, elas começam no nível do queixo até as pontas, o que evita criar volume na parte da bochecha.

Reprodução/Nueva Mujer

Lateral

Se seu cabelo é muito liso e você prefere as camadas mais grossas, penteie-o lateralmente, pois a linha diagonal cria um efeito de alongamento no rosto.

Você pode acompanhar o seu corte com uma longa franja, se desejar, ou simplesmente deixar as camadas acentuarem áreas estratégicas, como as maçãs do rosto e o queixo.

Reprodução/Nueva Mujer

Assimétrico

Se você quiser mudar o seu corte para um mais original e moderno, atreva-se a usar um estilo assimétrico.

Corte mais a parte traseira e alongue a parte frontal, criando uma linha de perfil diagonal. Para isso, são adicionadas camadas leves nas extremidades para permitir que o cabelo tenha mais movimento.

Reprodução/Nueva Mujer

Dissipado

Para um efeito descontraído e moderno, escolha um corte dissipado, que consiste em criar camadas assimétricas que emolduram o rosto e removem o excesso de peso do cabelo.

Reprodução/Nueva Mujer

Com franja

Se o estilo de camadas longas não o convence completamente ou é o que você tem atualmente, você pode combiná-lo com uma franja.

Ela deve ser um pouco mais curta no centro e mais longa para os lados e serve para enquadrar e alongar o rosto. Há ainda a franja tradicional, que quebra a redondeza do rosto e faz com que pareça mais alongado.

Reprodução/Nueva Mujer

Fonte: Nueva Mujer