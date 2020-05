Chega de branco e inox: 5 utensílios coloridos para dar vida à cozinha

Você tem geladeira branca (ou inox), fogão branco (ou inox), microondas branco (ou inox). Branco e inox são as cores mais vendidas do mercado quando o assunto é a linha branca (ops, de novo) para cozinhas. Que falta de graça, não é mesmo? Para dar uma vida nova ao ambiente, invista em utensílios coloridos. Selecionamos 5 itens para te inspirar. Confira:

1. Torradeira Cadence Colors







Nas cores vermelho, amarelo e roxa. Com 110 ou 220 volts. Possui 7 níveis de temperatura que permite escolher o grau de tostagem do pão. Conta com bandeja de migalhas removível que facilita a limpeza. Compre a partir de R$ 98,17.

2. Escorredor para Massa Color







Com cores tão bonitas e vibrantes que vai até dar pena de usar. Produzido em aço inox, nas cores lilás, roxa, verde e azul, traz facilidade para o seu dia a dia, modernidade e versatilidade para sua cozinha. Uso profissional ou doméstico. Compre a partir de R$ 33,30.

3. Medidores de Cozinha Encaixáveis







Kit com seis medidores coloridos, cada um numa cor, feito em nylon reforçado para medir com precisão e quantidades exatas. Quem cozinha sabe que precisa ter um destes (e as cores ajudam a identificar). Compre a partir de R$ 12,50.

4. Jogo de Facas Tramontina Multicor







São 8 peças com lâmina de aço Inox e cabo de polipropileno cada um numa cor diferente conforme o uso, assim como no kit de medidores. Fácil de usar e de guardar. Compre a partir de R$ 57,60.

5. Cafeteira Arno Vermelha







Na cor vermelha com opção de 110 ou 220 volts. Tem base aquecedora que mantém o café aquecido enquanto estiver ligada. Fácil acesso ao reservatório para melhorar a visibilidade do nível de água. Sistema corta-pingos: permite retirar a jarra durante o preparo. Compre a partir de R$ 139,90.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.