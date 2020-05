Cabelo ruivo para morenas: a tendência que será absoluta nesta temporada

O vermelho é sinônimo de sensualidade, e, quando uma mulher pinta os seus cabelos nesse tom, ela se destaca.

Figuras do mundo do entretenimento mostraram que o vermelho também combina com mulheres com pele morena, e o cabelo ruivo se tornou popular nos últimos anos.

Zendaya, Rihanna, Cardi B e Blac Chyna mostraram que as morenas ruivas também podem ter um visual sexy, incrível e autêntico.

Vermelho intenso

Rihanna ensinou uma lição mostrando que o vermelho escuro parece incrível na pele marrom. A cantora recebeu aplausos dos seus fãs.

Para los que piensan que las personas de piel oscura no se verían bien con pelo rojo, les manda saludos Rihanna 👋🏻👋🏻👋🏻❤️ pic.twitter.com/0lS2hp7sbD — Gabriela Mena (@la__mena) July 6, 2019

Laranja sutil

Zendaya foi outra famoso que mostrou o estilo de uma morena com cabelos ruivos. Ela se atreveu a usar uma laranja sutil que realçava o seu tom de pele.

Zendaya con pelo rojo es otro nivel de hermosaa pic.twitter.com/k5QmGGfNGt — Lola (@tiffanysique) June 18, 2019

Fantasia

Cardi B é o exemplo de que qualquer cor é adequada para morenas. Ela não só usou todos os tipos de tons, mas apostou no vermelho — o seu favorito.

Fonte: Nueva Mujer