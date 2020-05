Programa Criança e Consumo condena manual de publicidade infantil de associação

O Programa Criança e Consumo, do Instituto Alana, enviou carta à Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) criticando o manual “Marketing Responsável – Garantias e Limites da Publicidade Infantil: A ABA em prol da Publicidade Responsável”. A carta com as críticas foi enviada no fim de abril.

Segundo o Programa Criança e Consumo, o conteúdo do manual apresenta “erros conceituais sobre publicidade infantil, interpretações enviesadas da lei, equívocos graves do ponto de vista ético”, além de desconsiderar a ilegalidade da publicidade direcionada às crianças menores de 12 anos.

Leia também – Mães são mais afetadas pela quarentena do que os pais, diz pesquisa do Reino Unido

A carta também critica o manual classificar erroneamente a publicidade em escolas e a oferta de brindes como “polêmicas desnecessárias”, sendo que são práticas abusivas. O Programa Criança e Consumo orienta que ABA passe a recomendar que seus associados direcionem propagandas apenas a adultos.

Associação Brasileira de Anunciantes se posiciona sobre críticas do Programa Criança e Consumo

Em nota à imprensa sobre a carta do Programa Criança e Consumo, a Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) se posicionou em relação às críticas. A associação informou que foi surpreendida pelo envio da carta e que rechaça as acusações do Criança e Consumo.

Leia também – Dia do Enfermeiro: Turma da Mônica faz homenagem nas redes sociais

A ABA também explicou que sua posição em relação à publicidade infantil é baseada em seis pilares:

Defesa da liberdade de expressão;

Defesa de desenvolvimento sustentável e publicidade responsável;

Apoio à autorregulamentação;

Repúdio à publicidade enganosa;

Reprovação de banimento na publicidade (inclusive da publicidade infantil);

Crença na educação ao consumo.

A ABA também diz que “inexiste no ordenamento brasileiro uma proibição à publicidade infantil” e esclarece que “não defende a intromissão das empresas no ambiente escolar” e “não fomenta o uso indiscriminado de brindes para o público infantil”.

Você pode ler a carta do Programa Criança e Consumo à Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) aqui e ler a nota de posicionamento da ABA aqui.

Quer receber mais conteúdos como esse? Clique aqui para assinar a newsletter da Canguru News. É grátis!