OVNI em Magé: Observatório Nacional e Aeronáutica descartam ‘objeto voador não identificado’

Um vídeo que mostra uma suposta queda de OVNI (objeto voador não identificado) em Magé, no Rio de Janeiro, intrigou usuários nesta quarta-feira (13).

Moradores da cidade relataram nas redes sociais sobre um objeto estranho emitindo luzes e ruídos no céu. O assunto é um dos mais comentados no Twitter nesta manhã.

No entanto, o Observatório Nacional descartou qualquer anormalidade na região, de acordo com informações da 'TV Globo'.

A instituição, vinculada ao Ministério da Ciência que, dentre outras áreas, estuda astronomia. De acordo com os cientistas, nenhum fenômeno estranho foi registrado.

Ainda segundo o site 'UOL', a Aeronáutica também respondeu que “não tem registros de quedas de objetos voadores no local, tampouco de isolamento de áreas nesta região do estado do Rio”. Confira:

Luz vermelha nesse domingo dia das mães Ilha do governador RJ, é hoje teve notícias que magé caiu um disco! pic.twitter.com/aVic820o38 — AGUIAR (@animefestilha) May 13, 2020

