Os signos do zodíaco que podem se desentender e acabar em relacionamentos tóxicos

Uma das principais características do relacionamento tóxico é que ele acaba afetando a vida ao menos de uma das partes, causando sofrimento e deixando sequelas emocionais sérias. Uma relação tóxica nunca virá com um aviso e, inclusive, pode ter sido algo muito bonito antes de chegar nessa etapa.

Confira os signos do zodíaco que podem ter relacionamentos tóxicos:

Áries e Câncer

O ariano e o canceriano podem se unir por fortes laços de amizade e cumplicidade. No entanto, o ariano tende a confrontar e não pensar muito nas palavras, o que pode magoar o canceriano, que por sua vez tentará manipulá-lo para que as coisas não cheguem a este ponto.

Touro e Capricórnio

Ambos são confiáveis, práticos e podem ter muitas semelhanças. No entanto, também compartilham um grande defeito: a teimosia. Desta forma, dificilmente darão o braço a torcer e tentarão entender o ponto de vista do outro sem ter uma disputa pela razão.

Escorpião e Gêmeos

A inteligência e magnetismo de ambos são capazes de fascinar, fazendo uma dupla que se entende e quer se comunicar. Infelizmente, a intensidade emocional e sentimental do escorpiano podem ser ignoradas pelo geminiano, que nem sempre leva as coisas de forma mais profunda. Quando o escorpiano já não acha que pode mais “controlar”, as coisas podem terminar muito mal.

Sagitário e Virgem

Um consegue enxergar sabedoria e qualidades que não possui no outro, o que os impressiona. Ainda assim, o sagitariano pode sofrer com o constante perfeccionismo que leva o virginiano a criticar bastante. Já a pessoa de Virgem pode sentir que não é valorizada da forma que merece devido ao desapego do sagitariano.

Aquário e Leão

Ambos são lideres e que podem se destacar e conseguir aliados facilmente, dando valor as amizades e grupos. No entanto, o leonino pode ser mais dramático por natureza, enquanto o aquariano foge da intensidade emocional; isso acaba fazendo um se sentir desprezado ou cobrado constantemente pelo outro.

Peixes e Libra

Ambos são empáticos, criativos e imaginativos. No entanto, a alta sensibilidade do pisciano pode acabar deixando o libriano como a parte insensível e menos atenta da relação, algo que ele enxerga como pressão e acabará odiando. Ambos podem ter dificuldades para confrontar os problemas e acabar aumentando os maus entendidos.